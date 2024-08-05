«Барселона» может вернуться к кандидатуре Фелиша только в последние дни трансферного окна

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может вернуться в «Барселону» перед завершением трансферного периода.

В прошлом году «сине-гранатовые» арендовали португальца в последние часы летнего окна – примерно то же может произойти и на сей раз. По сообщениям Sport, если «Барселона» и вернёт Фелиша, то это произойдёт в последний момент, как годом ранее. До этих пор каталонский клуб попробует согласовать сделки по другим кандидатурам.

Неясными остаются детали возможного перехода 24-летнего игрока в «Барселону». Провернуть полноценный трансфер будет трудно из-за финансовых сложностей, а вариант с повторной арендой, как неоднократно сообщали различные источники, не устраивает «Атлетико».