Педри может сыграть с «Валенсией»

Полузащитник «Барселоны» Педри может восстановиться к старту нового розыгрыша испанской Ла Лиги.

Как сообщает Mundo Deportivo, существует некоторая вероятность, что 21-летний футболист примет участие в первом матче чемпионата Испании против «Валенсии».

Напомним, Педри получил травму в четвертьфинальной игре чемпионата Европы – 2024 с Германией.

Встреча первого тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Барселоной» состоится 17 августа. Начало поединка запланировано на 22:30 по московскому времени.

Последний раз команды встречались в апреле. В той игре каталонцы одержали победу со счетом 4:2.