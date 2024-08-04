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«Реал» расстанется с восходящей звездой

04 Августа 2024 • 22:26 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Николас Пас решил сменить обстановку.

19-летний футболист почти не получает практику в первой команде «сливочных» из-за серьёзной конкуренции на своей позиции. Согласно информации Marca, Пас всерьёз нацелился уйти, чтобы чаще выходить в основе и не останавливаться в развитии. По мнению восходящей звезды, чтобы сделать следующий шаг, нужно покинуть «Реал» этим летом. Судя по всему, аргентинец испанского происхождения будет отпущен вскоре после завершения предсезонного сбора в США.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Николаса Паса в 10 млн евро. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года.

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Реал Мадрид трансферы футбола - лето 2024 Николас Пас ещё теги

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