«Реал» расстанется с восходящей звездой

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Николас Пас решил сменить обстановку.

19-летний футболист почти не получает практику в первой команде «сливочных» из-за серьёзной конкуренции на своей позиции. Согласно информации Marca, Пас всерьёз нацелился уйти, чтобы чаще выходить в основе и не останавливаться в развитии. По мнению восходящей звезды, чтобы сделать следующий шаг, нужно покинуть «Реал» этим летом. Судя по всему, аргентинец испанского происхождения будет отпущен вскоре после завершения предсезонного сбора в США.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Николаса Паса в 10 млн евро. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года.