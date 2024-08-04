Лапорта: «Философия «Барселоны» — открывать молодые таланты»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном усилении состава.

«Если нам нужен игрок, то, конечно, мы выйдем на рынок. Но наша философия — открывать и развивать молодые таланты», — приводит слова Лапорты Barca Universal.

Напомним, по итогам прошлого сезона испанской Ла Лиги «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице, отстав от «Реала» на десять зачетных баллов.

Новый розыгрыш национального чемпионата стартует 15 августа. Соперником «Барселоны» в рамках первого тура будет «Валенсия». Игра между командами пройдет 17 августа. Начало поединка запланировано на 22:30 по мск.