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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Философия «Барселоны» — открывать молодые таланты»

04 Августа 2024 • 22:20 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном усилении состава.

«Если нам нужен игрок, то, конечно, мы выйдем на рынок. Но наша философия — открывать и развивать молодые таланты», — приводит слова Лапорты Barca Universal.

Напомним, по итогам прошлого сезона испанской Ла Лиги «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице, отстав от «Реала» на десять зачетных баллов.

Новый розыгрыш национального чемпионата стартует 15 августа. Соперником «Барселоны» в рамках первого тура будет «Валенсия». Игра между командами пройдет 17 августа. Начало поединка запланировано на 22:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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