«Барселона» не планирует подписывать нового опорника – названа причина

В «Барселоне» не спешат выходить на трансферный рынок за новым опорным полузащитником.

На данный момент в каталонской команде нет хавбека оборонительного плана, который мог бы считаться постоянным игроком стартового состава. Согласно давним слухам, «Барселона» намерена укрепить эту позицию, но теперь в клубе готовы решить вопрос без новых подписаний.

По сведениям журналиста Маттео Моретто, рулевому «сине-гранатовых» Хансу-Дитеру Флику очень нравятся 20-летний Марк Касадо и 17-летний Марк Берналь. Немецкий специалист может привлечь перспективных футболистов к матчам основы.

На счету Касадо пять матчей за первую команду «Барселоны». Берналь пока не дебютировал.