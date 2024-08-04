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Гризманн с завистью отреагировал на переход Жиру в клуб МЛС

04 Августа 2024 • 22:05 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
19.08 22:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн намерен пойти по пути бывшего товарища по сборной Франции Оливье Жиру.

В июле 37-летний форвард перебрался из «Милана» в «Лос-Анджелес» на правах свободного агента. Как известно, Гризманн тоже планирует поиграть в МЛС ближе к концу карьеры, и слухи уже сейчас связывают его с тем же «Лос-Анджелесом». Как сообщает CaughtOffside, ссылаясь на слова самого Жиру, Гризманн «немного завидовал», когда узнал о переходе Оливье в клуб из США.

Напомним, Оливье Жиру завершил карьеру в сборной Франции после окончания Евро-2024, на котором сборная Франции добралась до полуфинала.

Антуан Гризманн отметил свой 33-й день рождения в марте. Его контракт с «Атлетико» истекает в 2026 году.

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Сборная Франции Оливье Жиру Антуан Гризманн Лос-Анджелес ещё теги

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