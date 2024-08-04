Флик: У Пау Виктора есть шансы закрепиться в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре на сборах форварда команды Пау Виктора.

«Три гола в двух матчах — это здорово! Посмотрим, что произойдет дальше. У него есть возможность остаться в первой команде», — приводит слова Флика известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, прошлый сезон 22-летний футболист провел в аренде во второй команде «Барселоны», а текущим летом «сине-гранатовые» выкупили Виктора у «Жироны» за 2,7 млн евро.

Трудовой договор нападающего рассчитан до лета 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,5 млн евро.