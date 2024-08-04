Форвард «Барселоны» Роке снова сказал «нет» саудовскому клубу

Нападающий «Барселоны» Витор Роке за последние сутки ответил на новое предложение «Аль-Хиляля». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 19-летний бразилец снова сказал саудовцам «нет».

Витор Роке перешёл в «Барселону» в зимнее трансферное окно, но заиграть толком не смог. В 16 официальных матчах за «сине-гранатовых» бразилец записал на свой счёт два гола.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Витора Роке в 30 миллионов евро. Его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан ещё на семь сезонов – до середины 2031 года.