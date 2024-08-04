Анчелотти высказался о Модриче

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике команды Луке Модриче. Как известно, недавно хорват продлил контракт с мадридским клубом ещё на один сезон. В следующем месяце Модрич отметит свой 39-й день рождения.

«Лука Модрич? У него всё хорошо. Он вернулся в хорошую форму. У него невероятная физическая форма, которая позволяет ему играть. Я говорил с ним во время матча, и он чувствовал себя хорошо, поэтому провёл 90 минут», - цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье «Реал» проиграл «Барселоне» в товарищеском матче со счётом 1:2.