В летнее трансферное окно состав «Барселоны» может покинуть защитник Рональд Араухо. Согласно информации TodoFichajes, каталонский клуб готов продать уругвайского футболиста за сумму от 50 миллионов евро.

«Барселона» готова продать Араухо из-за своего финансового положения. Договориться с игроком о продлении контракта не получается, поскольку позиции сторон по зарплате далеки друг от друга. В сложившейся ситуации «сине-гранатовые» могут расстаться с Рональдом.

Стоит сказать, что действующий контракт Рональда Араухо с «Барселоной» рассчитан ещё на два сезона – до середины 2026 года.