Брайтвайт придумал коварный план мести «Эспаньолу»

Несколько дней назад нападающий Мартин Брайтвайт покинул «Эспаньол» и присоединился к «Гремио». Датчанину не нравилось, как с ним обращались в «Эспаньоле», и это было одной из причин смены клубной прописки.

Как сообщает Marca, теперь Брайтвайт рассматривает возможность покупки «Эспаньола». Очевидно, футболист хочет поквитаться с менеджерами, которые плохо с ним обращались.

Отмечается, что 33-летний Мартин Брайтвайт является очень состоятельным футболистом. У него есть компания по недвижимости в США, линия одежды и ресторан. В общем, датчанин вполне способен купить футбольный клуб.