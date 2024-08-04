Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону»

В летнее трансферное окно состав «Барселоны» мог пополнить полузащитник Н’Голо Канте. Французский футболист так и не адаптировался к жизни в Саудовской Аравии, поэтому попросил агентов найти ему команду в Европе. Спортивный директор «Барселоны» Деку прорабатывал такой вариант – Канте мог перейти в каталонский клуб из «Аль-Иттихада» на правах аренды.

Впрочем, как сообщает Mundo Deportivo, трансфер заблокировал главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик. Дело в том, что немец заинтересован в омоложении состава. Флик собирается делать ставку на молодых футболистов.

Н’Голо Канте хорошо показал себя на Евро-2024, но ему по ходу сезона 2024/2025 исполнится 34 года.