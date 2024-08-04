Куртуа: «Это другой Гюлер»

Страж ворот «Реала» Тибо Куртуа оценил полузащитника команды Арду Гюлера, перебравшегося в мадридский клуб прошлым летом. По словам бельгийского голкипера, за год Гюлер сильно изменился.

«Это другой Гюлер по сравнению с тем, который был прошлым летом. После травмы колена он много работал в спортзале, и вы можете видеть, как он изменился физически. Он хорош в атаке, он хорош в пасе. У нас много хороших футболистов, и они будут конкурировать. Это помогает «Реалу» оставаться «Реалом» и выигрывать трофеи», - сказал Куртуа журналистам.

Первый официальный матч сезона 2024/2025 «Реал» проведёт уже 14 августа – против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.