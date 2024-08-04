Куртуа дал совет Эндрику

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о молодом нападающем Эндрике, который перебрался в команду в летнее трансферное окно. Бельгиец посоветовал молодому бразильцу быть более спокойным на поле.

«У Эндрика много силы, много мощи. Возможно, ему стоит быть немного спокойнее. Я не говорю, что он нервничает, ведь при игре за «Реал» в больших матчах это нормально. На тренировках он забивает много голов, он очень силён», - сказал Куртуа журналистам.

Напомним, что 18-летний Эндрик подписал с «Реалом» контракт на шесть лет. За мадридский клуб нападающий будет выступать под номером 16.