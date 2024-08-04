Моуринью хочет переманить звезду «Барселоны»

Главный тренер стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуринью нацелился на звездного футболиста. Согласно данным журналистов Todofichajes, в поле зрения португальского специалиста находится полузащитник сборной Германии и каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган.

Турецкий гранд может предпринять попытку заполучить 33-летнего хавбека в текущее трансферное окно. Рыночная стоимость Гюндогана оценивается в 15 миллионов евро, а его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне Ла Лиги Илкай провел 35 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.