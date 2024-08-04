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Куртуа высказался о будущем Лунина в «Реале»

04 Августа 2024 • 10:55 Комментировать

Первый номер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о своем конкуренте – украинском голкипере Андрее Лунине.

«У каждого есть выбор, который он считает правильным для себя. Не мне принимать решение за него. Это логично, что он хочет больше играть после прошлого сезона. Лунину нужно выбрать оптимальный путь, чтобы максимально реализоваться. Он хороший вратарь и заслуживает лучшего», - передает слова Куртуа AS.

Действующий контракт Лунина с «королевским» клубом рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость украинца оценивается в 25 миллионов евро.

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