Куртуа высказался о поражении «Реала» в матче с «Барселоной»

«Мы оказали хорошую конкуренцию «Барселоне», имели моменты и неплохо отработали. «Реал» никогда не будет доволен после поражения, игра могла сложиться в любую сторону. Это только предсезонка. Мы продолжим готовиться к матчу с «Аталантой», - передает слова бельгийского голкипера AS.