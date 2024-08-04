Куртуа высказался о поражении «Реала» в матче с «Барселоной»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении от каталонской «Барселоны» в товарищеском поединке. «Сливочные» уступили принципиальному сопернику со счетом 1:2.
«Мы оказали хорошую конкуренцию «Барселоне», имели моменты и неплохо отработали. «Реал» никогда не будет доволен после поражения, игра могла сложиться в любую сторону. Это только предсезонка. Мы продолжим готовиться к матчу с «Аталантой», - передает слова бельгийского голкипера AS.
Напомним, что матч между «Реалом» и «Аталантой» в Суперкубке УЕФА состоится 14 августа. Испанцы в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов, а итальянцы – Лигу Европы.
Бан пользователя