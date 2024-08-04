Эндрик назвал Роналду, отвечая на вопрос

Новичок мадридского «Реала», бразильский нападающий Эндрик рассказал о своих футбольных кумирах. Он назвал Криштиану Роналду и Бобби Чарльтона.

«Мои кумиры? Криштиану Роналду и Бобби Чарльтон», - передает слова 18-летнего форварда UtdDistrict.

Напомним, что Эндрик пополнил ряды «королевского» клуба этим летом. Перспективный бразилец подписал со «сливочными» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2030 года. Трансфер игрока обошелся чемпиону Испании в 47,5 миллиона евро. До перехода в «Реал» Эндрик защищал цвета бразильского клуба «Палмейрас».