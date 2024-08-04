Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал победу над «Реалом»

«Матч против «Реала» - это всегда отличное событие. Мы сыграли лучше, чем во встрече с «Манчестер Сити». Мне понравилось, как действовали футболисты, как владели мячом. Отличные впечатления. Но это лишь репетиция перед стартом сезона», - передает слова немецкого специалиста AS.