Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал победу над «Реалом»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о товарищеском поединке с мадридским «Реалом». «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 2:1.
«Матч против «Реала» - это всегда отличное событие. Мы сыграли лучше, чем во встрече с «Манчестер Сити». Мне понравилось, как действовали футболисты, как владели мячом. Отличные впечатления. Но это лишь репетиция перед стартом сезона», - передает слова немецкого специалиста AS.
Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» финишировала на втором месте. В Лиге чемпионов команда дошла до 1/4 финала.
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