Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной»

«Сейчас главная цель – предоставить футболистам игровую практику для набора формы. Тактический аспект отошел на второй план, нам нужно обрести оптимальные кондиции. Не нужно сходить с ума, ведь это товарищеские матчи. Многие игроки основного состава отсутствуют. Сейчас результат не так важен, как набор формы», - цитирует итальянского специалиста AS.