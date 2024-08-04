Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной»

В товарищеском матче мадридский «Реал» потерпел поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 1:2. Об этом поединке высказался главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти.
«Сейчас главная цель – предоставить футболистам игровую практику для набора формы. Тактический аспект отошел на второй план, нам нужно обрести оптимальные кондиции. Не нужно сходить с ума, ведь это товарищеские матчи. Многие игроки основного состава отсутствуют. Сейчас результат не так важен, как набор формы», - цитирует итальянского специалиста AS.
Следующий товарищеский поединок мадридский гранд сыграет против лондонского «Челси».
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