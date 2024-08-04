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Анчелотти выбрал нового игрока в «Реал»

04 Августа 2024 • 07:49 Комментировать

Центральный защитник Эмерик Лапорт намерен покинуть саудовский «Аль-Наср» ради трансфера в мадридский «Реал». Об этом рапортуют журналисты Al Yaum.

Согласно сведениям источника, после несостоявшегося трансфера француза Лени Йоро «королевский» клуб продолжает подыскивать усиление в центр обороны. Наставнику команды Карло Анчелотти интересна кандидатура Лапорта, однако «сливочные» не хотят платить большие деньги за его переход. Сам Эмерик хотел бы оказаться в мадридском гранде.

Трудовое соглашение испанца с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2026 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.

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Реал Мадрид Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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