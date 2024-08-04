Пау Виктор принёс викторию, Пас забил гол: «Барселона» поборола «Реал» в «эль класико»

Проводить «эль класико» во время межсезонья становится уже традицией. Мадридский «Реал» и «Барселона» сошлись в летнем выставочном матче на «Метлайф-стэдиум». В 2022 году подобное «эль-класико» «Барселона» выиграла 1:0, а в 2023-м – 3:0. Теперь – другой счёт.

Реал Мадрид – Барселона – 1:2 (0:1)

Голы: Пау Виктор, 42 (0:1), Пау Виктор, 53 (0:2), Николас Пас, 82 (1:2).

Существовала уГРОЗА отсрочки отчётного матча из-за ливня и молнии. Обошлось без переноса стартового свистка. Команды начали матч в обозначенный срок. Ладно, на самом деле на несколько минут позже, но для США это нормальная история.

Если смотреть вперёд, в будущее, то это «эль класико» получилось неполноценное. Судя по всему, в новом сезоне «Реал» будет ассоциироваться прежде всего с Килианом Мбаппе, а он в тур по США не поехал. И на Олимпиаду в Париж не отправился. Пока отдыхает парень.

«Барселона» тоже может сказать, что её главная звезда отсутствует. Ламин Ямаль не на Олимпийских играх, а в отпуске. Зато у «Реала» играли молодые звёздочки – Эндрик и Гюлер. И куда ж там было без опыта? Поэтому Модрич тоже в стартовом составе. Винисиус – в запасе.

«Барселона», у которой возрастной Левандовски уравновешивал группу молодых ребят, сразу забрала инициативу себе. Момент каталонцы создали благодаря стандарту. Пабло Торрес подал угловой справа, а Пау Торрес пробил в ближний угол – Куртуа справился.

Всё бы ничего, только сверкнула молния, и матч был прерван согласно американским правилам проведения спортивных соревнований. Чтобы игра возобновилась, требовалось ждать, чтобы прошло полчаса после заключительного блеска молнии.

В итоге незапланированный перерыв составил больше часа, после чего игра возобновилась с двенадцатой минуты. «Барселона» всё так же была настроена на контроль. Алехандро Бальде с левого фланга покатил на Пабло Торре, который начал убирать мяч под правую и допустил потерю.

С середины тайма «Реал» стал отодвигать игру от своей штрафной, но моменты ему особо не давались. Гюлер забил с выхода один на один – офсайд. Фран Гарсия без толку старался на левом фланге. Эндрик приложился с подступов к штрафной – мимо правого угла.

К последней пятиминутке первого тайма «Барселона» вернулась к практике позиционных атак. И не прогадала. Алекс Валле набросил справа, Левандовски ногой скинул с дальней штанги, и Пау Виктор Дельгаде головой переадресовал мяч в сетку (0:1).

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Старт второго тайма – также за каталонцами. Пау Виктор – главный страх обороны «Реала». То издали пробьёт (Куртуа выручит). То головой ударит мимо. То замкнёт как надо прострел от Валле с правой стороны и оформит дубль (0:2). Предголевой пас из центра там сделал Левандовски.

Анечлотти выпустил Винисиуса Жуниора, а тот бесполезно мудрил что-то в штрафной площадке. КПД его явно оставлял желать лучшего. Тогда гол за «Реал» забил Пас. Он тоже вышел на замену – и на 82-й минуте рыбкой превратил в гол подачу Гюлера с углового справа (1:2).

Винисиус закрутил бы в правую девятку на 89-й минуте – было бы хорошо для «Реала». Но вне створа. Так что победа «Барселоны», которая намеревается провести контрольные матчи ещё против «Милана» и «Монако». А «Реалу» предстоит товарищеское свидание с «Челси».

Кирилл Иванцов