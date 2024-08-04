Пау Виктор оформил дубль в матче «Барселоны» с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Пау Виктор – герой предсезонного «эль класико».

22-летний футболист открыл счёт в матче незадолго до перерыва, а вскоре после начала второго тайма – на 54-й минуте – отличился вновь, удвоив преимущество каталонцев.

Примечательно, что Виктор пока не дебютировал за первую команду «Барселоны» в официальных встречах. В прошлом сезоне форвард выступал за «сине-гранатовых» на правах аренды из «Жироны», но появлялся на поле только в матчах дубля. В конце прошлого месяца «Барса» выкупила игрока, заплатив за трансфер менее 3 млн евро.

31 июля Пау Виктор забил в поединке с «Манчестер Сити», который завершился ничьей 2:2 и победой команды Ханса-Дитера Флика в серии пенальти.