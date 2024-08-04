Пау Виктор открыл счёт в матче «Барселоны» с «Реалом»

Как мы уже сообщали, товарищеская игра «Барселоны» и «Реала» возобновилась, и под конец первого тайма был забит и первый гол в матче. Его удалось провести полузащитнику «Барселоны» Пау Виктору. Он замкнул скидку со стороны польского форварда Роберта Левандовски, который, в свою очередь, удачно обработал навес с фланга.

Оборона «Реала» в этой ситуации осталась не у дел. Это всё случилось на 41-й минуте. Напомним, что игра проходит на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Он был построен в 2010 году.

Следить за дальнейшей информацией по мере её появления можно в текстовой трансляции от LiveResult.