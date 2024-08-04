Товарищеский матч «Реала» и «Барселоны» возобновился

Матч мадридского «Реала» с «Барселоной» был остановлен из-за погодных условий, но сейчас игра возобновилась, в настоящий момент команды доигрывают первый тайм, пока что голов в матче не забито. Игра проходит на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Он был построен в 2010 году.

Напомним, что традиционно «Реал» и «Барселона» проводят в Соединённых Штатах Америки летний эль-класико, причём ажиотаж к матчу таков, что выставить вторые составы не позволяет, что называется, совесть. Испанский чемпионат начнётся пятнадцатого августа, «Реал» является действующим чемпионом страны.

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