«Реал» и «Барселона» могут не доиграть матч из-за непогоды

Товарищеский матч мадридского «Реала» и «Барселоны» может не быть доигран.

Команды едва успели отыграть десять минут, как встречу пришлось прервать из-за дождя и грозы. Пока неясно, позволят ли футболистам вернуться на поле в скором времени. При этом, как информирует журналист Гильермо Раи, откладывать возобновление матча на другой день не будут – если игроки не появятся на поле сегодня, то на этом «эль класико» можно считать завершённым.

Напомним, «Реал» и «Барселона» начали поединок в таких составах. Встреча стартовала в 02:00 по московскому времени.

На 7 августа у «сине-гранатовых» запланирована игра с «Миланом». «Сливочные» в тот же день встретятся с лондонским «Челси».