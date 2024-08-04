Матч «Реал» – «Барселона» пришлось прервать

Судьи приняли решение приостановить матч мадридского «Реала» с «Барселоной» из-за погодных условий.

Встреча могла и вовсе не начаться из-за дождя, однако организаторы приняли решение провести «эль класико» по расписанию. Вероятно, это было ошибкой, поскольку вскоре после начала игра была прервана, а зрителям порекомендовали укрыться от непогоды внутри стадиона «Метлайф».

Дождь – не единственная проблема, так как рядом с ареной также сверкают молнии. Крыша не может защитить футболистов – её попросту нет.

Следить за дальнейшей информацией по мере её появления можно в текстовой трансляции от LiveResult.