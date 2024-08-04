«Реал» и «Барселона» назвали составы на «эль класико»

Мадридский «Реал» и «Барселона» продолжат подготовку к сезону очным матчем в США.

Встреча стартует в 02:00 по московскому времени.

Место в воротах «сливочных» займёт Тибо Куртуа, в защите сыграют Фран Гарсия, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер и Лукас Васкес. В средней линии попробуют проявить себя Дани Себальос и Марио Мартин, а также новый капитан команды Лука Модрич. Атакующее трио составят Браим Диас, 18-летний новичок Эндрик и Арда Гюлер.

Ханс-Дитер Флик не удивил с выбором вратаря – в старте выйдет капитан Марк-Андре тер Штеген. Алехандро Бальде, Иньиго Мартинес, Андреас Кристенсен и Алекс Валле попробуют сдержать грозную атаку «Реала», в полузащите выступят Марк Касадо, Марк Берналь и Унаи Эрнандес, впереди – Пау Виктор, Роберт Левандовски и Пабло Торре.