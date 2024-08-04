Болельщики «Атлетико» оскорбляли Фелиша во время товарищеского матча

В мадридском «Атлетико» не все рады видеть нападающего Жоау Фелиша.

Как известно, португалец находится не в лучших отношениях с клубом: выступая за «Барселону» на правах аренды в прошлом сезоне, он признавался, что каталонская команда подходит ему больше, а также намекал, что не планирует выступать за «матрасников» в будущем.

Сегодня Фелишу всё же пришлось сыграть за «Атлетико» в товарищеском матче с «Хетафе» (3:1) – форвард даже отметился забитым голом на 45-й минуте. Согласно сведениям журналиста Маркоса Дурана, группа болельщиков «Атлетико» исполнила оскорбительную кричалку в адрес игрока, пока тот разминался. Кроме того, после завершения встречи Фелиш уехал со стадиона отдельно от команды – на личном автомобиле.