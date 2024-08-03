Матч «Реала» с «Барселоной» могут отменить из-за погодных условий

Зрители могут не увидеть предсезонную встречу мадридского «Реала» с «Барселоной».

Поединок должен состояться на стадионе «МетЛайф» в США, начало игры запланировано на 02:00 по московскому времени. Как сообщает Marca, «эль класико» находится под угрозой срыва из-за дождя.

В предыдущей товарищеской встрече «Барселона» взяла верх над «Манчестер Сити» в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время. «Реал», проводивший свой поединок днём позднее, уступил «Милану» с минимальным счётом.

Первый официальный матч «Реала» с «Барселоной» в нынешнем сезоне пройдёт в конце октября в рамках Ла Лиги.