«Вильярреал» нацелился на защитника «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может пополнить ряды «Вильярреала».

Француз вернулся в каталонский клуб после аренды в «Астон Вилле», но тренерский штаб «сине-гранатовых» на него не рассчитывает. Продать 29-летнего футболиста будет непросто в связи с его солидной зарплатой, однако спрос на центрбека всё же есть. По сообщениям Relevo, переманить Ленгле в свои ряды хотел бы «Вильярреал». В трансфере заинтересован лично рулевой «жёлтой субмарины» Марселино.

Контракт Клемана Ленгле с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. В минувшем сезоне игрок провёл 25 матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах, отметившись одним результативным пасом.