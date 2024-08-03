Стало известно, когда в «Барселоне» примут решение по новому опорнику

«Барселона» не отказалась от идеи приглашения нового игрока на позицию опорного полузащитника.

На укреплении данной позиции активно настаивал ещё Хави Эрнандес, прежний тренер «сине-гранатовых». С приходом Ханса-Дитера Флика вопрос перестал рассматриваться как ключевой, поскольку в игровой системе немца функции разыгрывающего опорника могут быть распределены между двумя игроками, однако идея с укреплением середины поля пока не отвергнута окончательно.

Как информирует Mundo Deportivo, окончательное решение по приобретению нового опорного хавбека будет принято после завершения предсезонного сбора. Вполне возможно, что в каталонском клубе решат наигрывать футболистов из академии вместо поиска вариантов на трансферном рынке.