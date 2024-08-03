В «Реале» поражены Гюлером

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер удивляет свой клуб.

19-летний футболист не слишком удачно провёл дебютный сезон в Испании из-за проблем с травмами, однако в новой кампании, судя по всему, готов раскрыться по-новому. Как отмечает журналист Хорхе Пикон, в «Реале» поражены игровыми способностями турецкого вундеркинда, а также впечатлены его физической формой после возвращения из отпуска.

Арда Гюлер был приобретён «королевским клубом» прошлым летом из «Фенербахче». На счету игрока шесть забитых мячей в 12 поединках за «сливочных» во всех турнирах прошедшей кампании.