«Барселона» не отказалась от идеи подписания Нико Уильямса этим летом

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс ещё может стать игроком «Барселоны» в текущее трансферное окно.

Каталонскому гранду трудно провернуть сделку из-за финансовых трудностей, поэтому, по распространённым слухам, 22-летний футболист вряд ли покинет «Атлетик» до конца текущего сезона. Тем не менее, как сообщает журналист Серхи Капдевила, в «Барселоне» верят, что смогут приобрести Уильямса этим летом.

Ситуацию упрощает тот факт, что из гонки выбыл «Пари Сен-Жермен» – теперь чемпиону Европы остаётся выбирать между переходом в стан «сине-гранатовых» и продолжением карьеры в своём нынешнем клубе.