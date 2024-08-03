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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не отказалась от идеи подписания Нико Уильямса этим летом

03 Августа 2024 • 21:32 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
15.08 20:00

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс ещё может стать игроком «Барселоны» в текущее трансферное окно.

Каталонскому гранду трудно провернуть сделку из-за финансовых трудностей, поэтому, по распространённым слухам, 22-летний футболист вряд ли покинет «Атлетик» до конца текущего сезона. Тем не менее, как сообщает журналист Серхи Капдевила, в «Барселоне» верят, что смогут приобрести Уильямса этим летом.

Ситуацию упрощает тот факт, что из гонки выбыл «Пари Сен-Жермен» – теперь чемпиону Европы остаётся выбирать между переходом в стан «сине-гранатовых» и продолжением карьеры в своём нынешнем клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао ПСЖ Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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