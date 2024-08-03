Араухо до сих пор не ответил «Барселоне»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо по-прежнему не дал ответа на предложение клуба по новому контракту.

Руководство «сине-гранатовых» предложило уругвайцу подписать обновлённый договор ещё в январе, однако реакции не последовало. По информации Sport, ситуация не изменилась по сей день – «Барселона» всё ещё ждёт обратной связи от 25-летнего игрока. Центрбека не устраивают финансовые условия, на которых настаивает клуб.

Текущее соглашение Рональда Араухо рассчитано до середины 2026 года. В зимнее трансферное окно подписать футболиста пыталась «Бавария» – каталонский гранд ответил мюнхенцам категорическим отказом.