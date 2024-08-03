Норвежский нападающий Александр Сорлот перебрался из «Вильярреала» в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает пресс-служба «матрасников».

28-летний футболист подписал трудовой договор с «Атлетико» до лета 2028 года. По данным СМИ, сумма сделки составила 32 миллиона евро.

Сорлот выступал за «Вильярреал» с июля 2023 года. За это время он появился на поле в 41 матче во всех турнирах, забил 26 мячей и записал в свой актив шесть результативных передач.

Новый сезон испанской Ла Лиги стартует 15 августа. Любопытно, что уже в первом туре «Атлетико» сыграет на выезде с «Вильярреалом» (19 августа).