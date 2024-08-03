Фелиш не теряет надежд вернуться в «Барселону»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш всё ещё не теряет надежд на возвращение в каталонскую «Барселону», за которую португалец выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

По информации от издания Sport, португальский форвард всё ещё ждёт, что «Барселона» попробует его вернуть до закрытия трансферного окна. При этом руководство «сине-гранатовых» пока не планирует возвращать Жоау.

«Атлетико» предпочитает, чтобы Фелиш перебрался в «Астон Виллу», которая в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Тренер «вилланов» Унаи Эмери хочет видеть португальца в своём составе.