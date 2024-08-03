Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш не теряет надежд вернуться в «Барселону»

03 Августа 2024 • 13:29 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш всё ещё не теряет надежд на возвращение в каталонскую «Барселону», за которую португалец выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

По информации от издания Sport, португальский форвард всё ещё ждёт, что «Барселона» попробует его вернуть до закрытия трансферного окна. При этом руководство «сине-гранатовых» пока не планирует возвращать Жоау.

«Атлетико» предпочитает, чтобы Фелиш перебрался в «Астон Виллу», которая в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Тренер «вилланов» Унаи Эмери хочет видеть португальца в своём составе.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола сообщил плохую новость о Холанне Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» «Барселона» согласовала контракт с Нико Уильямсом Станкович стал решающим фактором в саге «Спартака» с Маркиньосом Хамес Родригес близок к возвращению в Мадрид Джикия высказался о ситуации с Соболевым Тюкавин высказался после разгрома от «Спартака» Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый В УЕФА сообщили решение по России
Спортивные новости
Кто лидирует на Олимпиаде после первой недели Глава ФТР Селиваненко высказался о выходе россиянок Андреевой и Шнайдер в финал Олимпиады Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпийских игр, разгромив испанскую пару США сделали рывок, но только на второе место: кто лидер Олимпиады по медалям Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпийских игр Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Августа
13:29 · Испания. Ла Лига
Фелиш не теряет надежд вернуться в «Барселону»
13:19 · Испания. Ла Лига
Сорлот прибыл в Мадрид перед трансфером
13:08 · Испания. Ла Лига
Ле Норман стал игроком «Атлетико» официально
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется полузащитником «Барселоны»
11:44 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген рассказал о цели «Барселоны»
11:06 · Италия. Серия А
Довбик неуважительно высказался о «Жироне» после трансфера в «Рому» 1
10:32 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» 1
09:04 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Новый сезон будет тяжелее из-за формата Лиги чемпионов»
08:57 · Англия. Премьер-лига
Альварес выбрал между «ПСЖ» и «Атлетико»
08:30 · Испания. Ла Лига
Ямаль встретился с сыном Криштиану Роналду
07:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу 1
07:29 · Россия. Премьер-лига
Гонсалес ответил на вопрос о переходе в «Краснодар»
07:23 · Испания. Ла Лига
«Барселону» покидает полузащитник - известно имя 1
02:45 · Испания. Ла Лига
​Тер Штеген отказался сравнить Ямаля с Месси
02 Августа
22:08 · Англия. Премьер-лига
Мойес рассказал, как в 2013 году будущая звезда «Реала» отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»
21:18 · Испания. Ла Лига
«Байер» и «Бавария» близки к договорённости по трансферу Та
21:13 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Барселона» может думать о победе над «Реалом» с Мбаппе»
20:38 · Германия. Бундеслига
Ольмо пытается оказывать давление на «РБ Лейпциг», чтобы добиться трансфера в «Барселону»
20:20 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» согласовал контракт с Альваресом слухи
18:45 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты подробности потенциального контракта Альвареса с «Атлетико» слухи
18:19 · Италия. Серия А
Довбик — новый игрок «Ромы» официально
18:03 · Англия. Премьер-лига
Кепа может перейти в клуб Серии А слухи
17:10 · Россия. Премьер-лига
Карпукас рассказал, в каком чемпионате хотел бы поиграть
16:50 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» стал ближе к трансферу форварда «Манчестер Сити»
13:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может купить Нико Уильямса следующим летом при одном условии слухи
Все новости
Рекомендуем