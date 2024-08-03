Сорлот прибыл в Мадрид перед трансфером

Нападающий «Вильярреала» Александр Сорлот максимально близок к трансферу. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний норвежец в субботу прибыл в Мадрид. В течение дня Сорлот должен пройти медицинское обследование. Если никаких проблем выявлено не будет, то футболист подпишет контракт с «Атлетико». Условия трудового соглашения уже были согласованы.

Напомним, что Александр Сорлот стал вторым лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Испании с 23 голами. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают норвежца в 25 миллионов евро.