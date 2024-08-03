Испанский защитник Рубен ле Норман сменил команду. 27-летний испанский футболист перешел из «Реал Сосьедада» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщается на официальном сайте «матрасников».

Ле Норман заключил со столичным клубом долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до лета 2029 года. Ранее в прессе сообщалось, что переход защитника обойдется мадридцам в 34,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Рубен провел 29 матчей, забил два гола и получил 13 желтых карточек. В составе сборной Испании защитник стал победителем чемпионата Европы – 2024.