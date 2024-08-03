Тер Штеген рассказал о цели «Барселоны»

«Наша команда готова сражаться за титулы. У игроков «Барселоны» есть большой энтузиазм. У нас сильный состав, с которым мы способны конкурировать. Это будет длинный сезон, в котором мы будем стремиться выиграть трофеи», - передает слова немецкого вратаря Mundo Deportivo.