Тер Штеген рассказал о цели «Барселоны»

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поведал об амбициях своей команды в новом сезоне чемпионата Испании.
«Наша команда готова сражаться за титулы. У игроков «Барселоны» есть большой энтузиазм. У нас сильный состав, с которым мы способны конкурировать. Это будет длинный сезон, в котором мы будем стремиться выиграть трофеи», - передает слова немецкого вратаря Mundo Deportivo.
Напомним, что в прошлом сезоне «сине-гранатовые» финишировали на втором месте в Ла Лиге. Чемпионом страны стал мадридский «Реал». Новый розыгрыш турнира «Барселона» начнет матчем с «Валенсией» 17 августа.
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