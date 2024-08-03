Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ»

Нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс ответил на предложение французского «ПСЖ», который был заинтересован в приглашении 21-летнего футболиста. По информации от издания Sport, Уильямс окончательно отказал парижанам.

Руководство «ПСЖ» и главный тренер Луис Энрике уже в курсе, что Нико не собирается переезжать в Париж этим летом. Ожидается, что Уильямс останется в своём нынешнем клубе как минимум до следующего лета.

Ранее Уильямс хотел перейти в каталонскую «Барселону», но «сине-гранатовые» не могут себе позволить заплатить требуемую сумму компенсации в размере 58 миллионов евро, которые прописаны в контракте в качестве отступных.