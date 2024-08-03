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«Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона

03 Августа 2024 • 10:20 Комментировать (1)

4 августа «Барселона» и «Реал» сыграют между собой в рамках товарищеского «Турне чемпионов». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о главных интригах предстоящего поединка.

Как прошёл дебют Флика в больших матчах

31 июля «Барселона» провела вторую игру под руководством нового главного тренера Ханса-Дитера Флика, но если в первом поединке каталонцы встречались с клубом «Олот», то последним соперником «сине-гранатовых» стал «Манчестер Сити».

Начало матча осталось за командой Хосепа Гвардиолы, которая забила быстрый гол, но судьи не зафиксировали взятие ворот. Мяч рикошетом от штанги оказался за линией, но вратарь «Барселоны» быстро его выбил, а боковой проглядел данный эпизод. Несмотря на давление «Манчестер Сити», первой забила «Барселона», после чего «горожанам» удалось сравнять счёт, но под занавес тайма «сине-гранатовые» снова вышли вперёд. Во второй половине встречи англичане смогли отыграться (2:2). В серии пенальти «Манчестер Сити» оказался удачнее (4:1)

Большую часть матча преимущество было за командой Гвардиолы, но и «Барселона» действовала не только на быстрых атаках. У каталонцев были неплохие позиционные подходы, однако видно, что Флику предстоит ещё много работы.

Как отсутствие Мбаппе скажется на результате

Килиан Мбаппе — главный трансфер этого лета. Французский нападающий отказался продлевать трудовой договор с «ПСЖ» и на правах свободного агента перебрался в мадридский «Реал», подписав пятилетний контракт. Однако «Реал» принял решение не брать Мбаппе на предсезонный турнир в США, дав футболисту дополнительные дни отдыха после чемпионата Европы – 2024.

Мбаппе точно будет не хватать «Реалу» в предстоящем поединке, несмотря на то, что встреча товарищеская. Сейчас у команды есть проблемы с позицией центрального форварда, ведь Хоселу не стали выкупать, а Мбаппе не взяли в США. В первом матче с дортмундской «Боруссией» Карло Анчелотти играл без чистого нападающего, а вот в прошлом поединке с «Миланом» в основе вышел 18-летний Эндрик, который тоже присоединился к команде текущим летом.

Конечно, Эндрик очень талантливый, но в «эль класико» одного таланта недостаточно, нужен ещё и опыт. Если говорить о предстоящем сезоне, то «Реал» является очевидным фаворитом в борьбе за чемпионство Испании, но вот в предстоящем матче у «Барселоны» точно будут шансы на успех.

Что даст «эль класико» командам прямо сейчас

Сопротивление такого высокого уровня поможет командам понять, на кого можно рассчитывать в будущем сезоне, кого отправить в аренду для набора опыта, а с кем и вовсе пришло время расстаться. Конечно, у «Реала» нет проблем с составом, и вряд ли кто-то уйдёт из команды, разве что Николас Пас, который хочет получать больше времени на поле и может отправиться в аренду в «Лас-Пальмас».

А вот у «Барселоны» не всё так просто, клуб продолжает испытывать финансовые трудности. Однако если избавиться от парочки высокооплачиваемых футболистов, то проблемы могут быстро решиться. При этом в настоящий момент «сине-гранатовые» не готовы отпускать Френки де Йонга и Рональда Араухо, с которым планировали расстаться в последние несколько лет. Этим летом «Барселона» активно работает над кейсом Рафиньи Диаса, вот только сам бразилец не горит желанием покидать Каталонию, но и кроме него в команде есть футболисты, не соответствующие уровню гранда.

Дмитрий Миляев


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Комментарии (1) Все комментарии
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Deep Orange
03 Августа 2024 в 11:24
В серии пенальти Барселона выиграла, а не Сити.
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