Левандовски: «Новый сезон будет тяжелее из-за формата Лиги чемпионов»

«Новый сезон будет тяжелее из-за изменения формата Лиги чемпионов. Мы сыграем много гостевых матчей. С одной стороны, это очередное испытание. Но с другой – качество футбола может просесть из-за большой загруженности. Мы ведь люди, а не роботы. Невозможно играть на максимуме каждый поединок», -- передает слова польского нападающего ESPN.