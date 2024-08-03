Ямаль встретился с сыном Криштиану Роналду

Звездный вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль встретится с сыном Криштиану Роналду во время отдыха в Португалии. 17-летний футболист сейчас находится в отпуске после триумфального чемпионата Европы – 2024, об этом рапортует Mundo Deportivo.

Ямаль и Роналду-младший сделали совместное фото, которое в социальных сетях опубликовал отец Ламина.

Напомним, что Ямаль был признан лучшим молодым футболистом недавнего чемпионата Европы в Германии. В финальном поединке престижного турнира «красная фурия» отпраздновала победу над национальной командой Англии со счетом 2:1.