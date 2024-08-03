Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу

03 Августа 2024 • 07:42 Комментировать

Каталонская «Барселона» может не подписать атакующего полузащитника «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Как стало известно Sport.es, «сине-гранатовые» считают, что 18-летний воспитанник клуба Дани Родригес может стать альтернативой 22-летнему вингеру.

В каталонском гранде собираются уделить больше времени для развития навыков Родригеса, способного сыграть на позиции крайнего форварда.

Дани является футболистом молодежной команды «Барселоны». В прошлом сезоне вингер принял участие в 20 поединках во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Нико Уильямс Дани Родригес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола сообщил плохую новость о Холанне Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» «Барселона» согласовала контракт с Нико Уильямсом Станкович стал решающим фактором в саге «Спартака» с Маркиньосом Хамес Родригес близок к возвращению в Мадрид Джикия высказался о ситуации с Соболевым Тюкавин высказался после разгрома от «Спартака» Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» Альварес: «Я видел, что сказал Гвардиола» Станкович объяснил, почему Барко получил мало игрового времени в дерби с «Динамо»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый В УЕФА сообщили решение по России
Спортивные новости
Кто лидирует на Олимпиаде после первой недели Глава ФТР Селиваненко высказался о выходе россиянок Андреевой и Шнайдер в финал Олимпиады Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпийских игр, разгромив испанскую пару США сделали рывок, но только на второе место: кто лидер Олимпиады по медалям Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпийских игр Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Августа
09:04 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Новый сезон будет тяжелее из-за формата Лиги чемпионов»
08:57 · Англия. Премьер-лига
Альварес выбрал между «ПСЖ» и «Атлетико»
08:30 · Испания. Ла Лига
Ямаль встретился с сыном Криштиану Роналду
07:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу
07:29 · Россия. Премьер-лига
Гонсалес ответил на вопрос о переходе в «Краснодар»
07:23 · Испания. Ла Лига
«Барселону» покидает полузащитник - известно имя 1
02:45 · Испания. Ла Лига
​Тер Штеген отказался сравнить Ямаля с Месси
02 Августа
22:08 · Англия. Премьер-лига
Мойес рассказал, как в 2013 году будущая звезда «Реала» отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»
21:18 · Испания. Ла Лига
«Байер» и «Бавария» близки к договорённости по трансферу Та
21:13 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Барселона» может думать о победе над «Реалом» с Мбаппе»
20:38 · Германия. Бундеслига
Ольмо пытается оказывать давление на «РБ Лейпциг», чтобы добиться трансфера в «Барселону»
20:20 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» согласовал контракт с Альваресом слухи
18:45 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты подробности потенциального контракта Альвареса с «Атлетико» слухи
18:19 · Италия. Серия А
Довбик — новый игрок «Ромы» официально
18:03 · Англия. Премьер-лига
Кепа может перейти в клуб Серии А слухи
17:10 · Россия. Премьер-лига
Карпукас рассказал, в каком чемпионате хотел бы поиграть
16:50 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» стал ближе к трансферу форварда «Манчестер Сити»
13:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может купить Нико Уильямса следующим летом при одном условии слухи
13:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти предположил, в каком клубе закончит карьеру 1
12:06 · Испания. Ла Лига
Сучич стал игроком «Реал Сосьедада» официально
12:00 · Испания. Ла Лига
Сорлот близок к переходу в мадридский топ-клуб 2
11:43 · Испания. Ла Лига
Гомес перешёл в «Валенсию» официально
10:53 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет закрыть сделку по Ольмо в течение недели
09:48 · Испания. Ла Лига
Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» 3
08:56 · Испания. Ла Лига
Фонт назвал самую большую ошибку в истории «Барселоны» 1
Все новости
Рекомендуем