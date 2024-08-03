«Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу

Каталонская «Барселона» может не подписать атакующего полузащитника «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Как стало известно Sport.es, «сине-гранатовые» считают, что 18-летний воспитанник клуба Дани Родригес может стать альтернативой 22-летнему вингеру.

В каталонском гранде собираются уделить больше времени для развития навыков Родригеса, способного сыграть на позиции крайнего форварда.

Дани является футболистом молодежной команды «Барселоны». В прошлом сезоне вингер принял участие в 20 поединках во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.