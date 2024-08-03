«Барселону» покидает полузащитник - известно имя

Полузащитник Ориоль Ромеу покинул тренировочную базу каталонской «Барселоны», об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, 32-летний опорник сменит клубную прописку. Ромеу продолжит карьеру в «Жироне». В этот уик-энд Ориоль пройдет медицинское обследование и заключит с клубом трудовое соглашение.

Напомним, что именно из «Жироны» Ромеу перешел в «Барселону» летом прошлого года. в минувшем сезоне опытный полузащитник поучаствовал в 37 поединках, отметившись одной результативной передачей.

В прошлом розыгрыше Ла Лиги «Жирона» финишировала на третьем месте.