​Тер Штеген отказался сравнить Ямаля с Месси

Голкипера каталонской «Барселоны» попросили провести сравнение между Ламином Ямалем, восходящей звезды каталонского суперклуба, и Лионеля Месси, который блистал в составе команды в недавнем прошлом. Однако тер Штеген, выступающий за «Барсу» уже десять лет, ушёл от ответа на такой вопрос.

- Нельзя сравнивать. Конечно, нам не хватает Лео. Он - уникальный игрок. В каждой игре он на максимуме. Месси - лучший игрок в истории футбола, - цитирует слова тер Штегена derbyderbyderby.it.

Напомним, что испанский чемпионат начнётся 15 августа. Действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».