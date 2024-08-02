«Байер» и «Бавария» близки к договорённости по трансферу Та

Джонатан Та, защитник «Байера», близок к смене клуба. Об этом на своих страницах пишет журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, клубы близки к договорённости по трансферу игрока. В Леверкузене понимают, что «Бавария» не согласится заплатить за Та требуемые 40 миллионов евро и готовы продать футболиста за 25+5 млн евро. Стороны ожидают, что в ближайшее время всё будет решено.

В прошлом сезоне Та 31 раз выходил на поле в футболке леверкузенского клуба и записал на свой счёт четыре гола и один ассист.

Трансферная стоимость Джонатана составляет 30 миллионов евро. 28-летний защитник связан контрактом с «Байером» до лета следующего года.