Левандовски: «Барселона» может думать о победе над «Реалом» с Мбаппе»

Роберт Левандовски, игрок «Барселоны», высказался о новичке «Реала» Килиане Мбаппе.

Напомним, французский нападающий пополнил состав «сливочных» в летнее межсезонье в статусе свободного агента, его предыдущим клубом был «ПСЖ».

- Килиан не такой форвард, как я, у нас разный стиль игры, у него другая позиция. Но Мбаппе – отличный футболист. Я уверен в возможностях нашей команды, мы можем думать о победе над «Реалом» с Мбаппе в составе, - цитирует польского форварда ESPN.

В прошлом сезоне Роберт выходил на поле в 49 матчах, забил 26 мячей и сделал девять ассистов на партнёров. Его трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро.