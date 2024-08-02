«Барселона» рассчитывает подписать вингера Нико Уильямса из «Атлетика», но провернуть сделку этим летом тяжело. 22-летний футболист сборной Испании хочет перебраться в стан «сине-гранатовых», но при этом не хочет обидеть родной «Атлетик». Проскакивала информация о желании Уильямса провести в Бильбао ещё один сезон.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» готова подписать Нико Уильямса через, но только при одном условии. Каталонцы не хотят платить за игрока больше 58 миллионов евро. Именно такая сумма выкупа прописана в действующем контракте игрока. Если сумма серьёзно вырастет, «Барселона» от Уильямса откажется.